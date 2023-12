Fuga di gas sulla Chiantigiana, paura e traffico in tilt vicino all’Ugolino

Paura ieri sulla strada regionale 222 ’Chiantigiana’ per una fuga di gas avvenuta nella zona dell’Ugolino. L’episodio si è verificato attorno alle 11 in seguito alla rottura di un tubo tranciato durante alcuni lavori stradali nel Comune di Greve in Chianti. All’opera con una pala meccanica, gli operai che eseguivano lavori per un privato, hanno provocato la rottura di una tubazione di gas metano.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano, in quello che è stata una delle loro prime azioni vista la recente consegna della caserma. Essi hanno garantito la sicurezza in attesa della riparazione da parte della ditta specializzata. Il problema è stato risolto nel giro di qualche ora e tutto è stato ripristinato.

Seppur per poco tempo, la fuga di gas ha provocato momenti di apprensione e qualche disagio nelle abitazioni a causa della momentanea assenza di metano. Preoccupazione anche per viabilità visto il traffico di auto dei turisti e dei cittadini che dal Chianti si spostano verso Firenze e verso l’ospedale di Ponte a Niccheri.

La zona dell’Ugolino, subito dopo la popolosa frazione di Strada in Chianti, si trova in bilico tra i Comuni di Greve in Chianti e quello di Impruneta.

Andrea Settefonti