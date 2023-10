Fuga dei medici di base. E l’ambulatorio se ne va

Vivere nelle piccole frazioni, lontane dai capoluoghi, è sempre stato pieno di disagi. Ma oggi ancor di più. Chiudono le botteghe, delle scuole non se ne parla, luoghi ricreativi e di cultura sempre più rari, e anche le parrocchie. Adesso pure sul fronte sanitario. E’ il caso della piccola frazione montana di Razzuolo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Aveva dato l’allarme alcuni giorni fa qualche residente. Perché il medico di famiglia borghigiano, Giovanni Dreoni, va in pensione a fine mese. Egli utilizzava anche il piccolo ambulatorio di Razzuolo. Il nuovo medico, Giovanni Di Luccio, secondo quanto annunciato dall’Usl, svolgerà attività ambulatoriale in due studi medici, uno nella frazione di Ronta e l’altro nel capoluogo, in piazza Gramsci. Non sarà quindi presente a Razzuolo. Informato dai cittadini, il Comune si è fatto sentire, e il sindaco Paolo Omoboni, che è anche presidente della Società della Salute, ha scritto alla coordinatrice AFT Mugello Est – il raggruppamento dei medici di famiglia – dottoressa Susanna Barzagli. "La frazione di Razzuolo – scrive Omoboni – è un piccolo borgo montano abitato da circa 100 residenti dei quali circa 40 over 65. L’ambulatorio medico è accolto in locali di proprietà comunale e gestito dalle persone del posto".

Omoboni ricorda l’importanza dell’ambulatorio: "È un presidio fondamentale per la salute dei cittadini, prevalentemente anziani, che hanno maggiori difficoltà di spostamento. L’ambulatorio è un presidio di comunità fondamentale. Chiuderlo significa impoverire drasticamente il piccolo borgo e la sua comunità". Da qui la richiesta: "Che il servizio sia garantito periodicamente". Omoboni aggiunge: "Da giugno come Società della Salute stiamo lavorando al progetto Botteghe della Salute per creare una presenza periodica di personale amministrativo ed assistenti sociali che permetterà, soprattutto alle persone anziane, di usufruire di una serie di servizi, consegna delle ricette e consegna dei farmaci."

Paolo Guidotti