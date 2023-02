Fuga dal lavoro 48mila dimissioni Cgil: "Manca qualità nell’offerta"

Fuga dal lavoro a Firenze e provincia e gli interrogativi si moltiplicano. Impressionano in tal senso i dati resi noti dalla Cgil e diffusi nel corso del recente congresso metropolitano del sindacato.

Nel territorio fiorentino nel corso del 2022 si sono registrate ben 48.329 dimissioni volontarie di lavoratori a fronte delle 40.235 dell’anno precedente. Nel 2020 furono quasi la metà (29.887). "È un altro elemento di questo disagio? Una rivolta individuale e silenziosa che parla a noi ma soprattutto alla politica" s’interroga Elena Aiazzi della segreteria Cgil Firenze. Firenze registra anche un boom di contratti a termine a fronte di pochi apprendistati. "I dati presentati dalla Camera di Commercio di Firenze nell’indagine Excelsior (Nel 45% dei casi - è merso - ci sono difficoltà a reperire i profili professionali di lavoratori ricercati dalle imprese) – insiste Aiazzi – lasciano effettivamente molto perplessi e richiederebbero un’analisi approfondita di un fenomeno sempre più specifico del nostro mercato del lavoro" perché "è indubbio che si tratti in molti casi di lavori precari, legati a stagionalità o eventi sporadici ma non solo".

Lo testimoniano gli stessi dati della Camera di Commercio, che parlano di un 69% di contratti a termine o temporanei. "In realtà ormai una buona parte delle imprese usano come messa in prova questi strumenti anche quando il lavoro non è temporaneo, addirittura cambiando continuamente il personale, soprattutto in alcune professioni" chiosa Aiazzi.

I contratti in apprendistato che offrono la possibilità di mettere in prova e formare allo stesso tempo il lavoratore sono pochissimi: nel 2021 gli avviamenti registrati a Firenze sono stati 221.000 di cui solo il 3% circa in apprendistato e il 12% circa a tempo indeterminato. Inoltre, sottolineano dal sindacato, si tratta spesso di lavori o sotto pagati, con poche ore registrate, o sotto inquadrati come succede ad esempio nei lavori di alta qualifica di chi possiede una laurea.

Una ricerca Irpet sul lavoro dipendente dei laureati in Toscana rileva che dopo 3 anni il 47% ricevono ancora contratti a tempo determinato e il 26% tirocini.

"Siamo di fronte ad una nuova forma di denuncia di un disagio che si manifesta nel rifiuto di lavori precari e sottopagati?" si domanda Aiazzi. Quali soluzioni? "Si pensa davvero che siano i vouchers, che fanno gola solo ai datori di lavoro? Si pensa davvero che un giovane immagini la propria vita o il proprio futuro legato ad un sistema di assistenzialismo anziché ad un lavoro dignitoso e giustamente remunerato?".

Aiazzi rilancia: "Il sistema pubblico, la Regione in particolare, grazie ai fondi europei, ha a disposizione notevoli risorse che deve investire, a nostro avviso, non inseguendo singoli desiderata, ma legando tali risorse ad una progettazione complessiva. Si dia attuazione ai vari protocolli territoriali sottoscritti proprio dalle parti sociali, con la Regione, i Comuni e la Camera di Commercio, su formazione e occupazione".

