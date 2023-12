Frontale tra Ellera e Compiobbi, in tilt la via Aretina: "A breve qui arriveranno i nuovi autovelox"

Incidente stradale venerdì pomeriggio e traffico in tilt sulla via Aretina, fra Ellera e Compiobbi. Due veicoli che viaggiavano in senso opposto si sono scontrati frontalmente all’imbocco della variante, dopo via Polifemo, luogo già teatro di altri incidenti e dove, proprio per questo motivo, sarà a breve installato un autovelox di ultima generazione Protagoniste, loro malgrado, sono state una Opel Corsa, una Fiat Panda e quattro persone. Sul posto sono intervenute i volontari della Misericordia di Campo di Marte e della Croce Azzurra, che hanno prestato i primi soccorsi ai conducenti e ai passeggeri che, a quanto è dato sapere, non hanno fortunatamente riportato conseguenze serie. Il luogo è tristemente noto per analoghi incidenti, "incoraggiati" anche dalla presenta del rettilineo della variante. Proprio per questo, come richiesto dai residenti, l’Amministrazione posizionerà l’autovelox.