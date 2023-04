Frontale sulla Perfetti Ricasoli Tre feriti e traffico subito in tilt

Tre feriti, tutti trasportati in ospedale, per un pauroso incidente che, ieri mattina intorno alle 8,30, si è verificato sul tratto della Perfetti Ricasoli fra la rotatoria di via dell’Osmannoro e la rotatoria di via Parri. Stando alla ricostruzione operata lo scontro, frontale, ha visto coinvolti un furgone di una ditta di ponteggi e un’auto condotta da una donna di 27 anni.

La dinamica è ancora in corso, per l’accertamento delle responsabilità, da parte della polizia municipale di Sesto intervenuta per i rilievi. Sul posto anche i vigili del Fuoco del Comando di Firenze, Distaccamento di Calenzano, che hanno garantito la sicurezza dello scenario e hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre dai mezzi le tre persone ferite: oltre alla guidatrice della vettura anche due uomini di 48 e 23 anni che si trovavano sul furgone.

Per uno dei feriti inizialmente era stato attivato un codice rosso che poi però, per fortuna, è stato derubricato a giallo. Una quarta persona coinvolta nell’incidente ha invece rifiutato il ricovero. In zona per i soccorsi sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Sesto con il medico a bordo, della Pubblica Assistenza di Calenzano e della Misericordia di San Martino. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti il tratto della battutissima direttrice è stato chiuso al traffico fino alle 10,30 con ripercussioni, sulla viabilità .

S.N.