Frontale a Restone, tre donne ferite

Brutto incidente stradale ieri mattina sulla Regionale che collega Figline a San Giovanni Valdarno. Erano quasi le 7, quando due automobili si sono scontrate frontalmente, all’altezza della località Restone verso Carresi. L’impatto è stato violento. A bordo dei due mezzi tre persone. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Figline, l’automedica della Asl, le ambulanze della Misericordia di Figline e della Croce Azzurra di Reggello. E nel gioro di poco è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alle lamiere contorte per liberare le persone che erano rimaste incastrate dentro le auto. Poi i due conduenti e un passeggero sono stati affidati a medici e volontari delle ambulanze.

Una donna di 20 anni, apparsa subito più grave, è stata trasportata in ambulanza, in codice rosso, al pronto soccorso di Ponte a Niccheri. Per un’altra donna, di 26 anni, è stato invece necessario il trasporto urgente con Pegaso fino a Careggi, e avrebbe riportato un trauma toracico. Codice rosso anche per la terza persona coinvolta, sempre una donna, di 50 anni, trasportata anche lei in ambulanza fino all’ospedale. Nessuna sarebbe in pericolo di vita. Lungo la strada, si sono formate lunghe code per varie ore: si tratta infatti di una strada di pendolari, e tra incidente e rilievi è stata interessata proprio l’ora di punta.