Frode online, via 80mila euro dai conti correnti di anziani . Denuncianti due giovani

Frodi online, due 23enni campani finiscono nei guai. I due giovani, uno della provincia di Napoli, l’altro del salernitano, sono stati denunciati per aver raggirato, in due distinte truffe online, un anziano e una donna, entrambi nel fiorentino. Grazie alla tempestività delle indagini, la polizia postale di Firenze e gli investigatori del centro operativo per la sicurezza cibernetica, sono riusciti ad eseguire il sequestro preventivo delle somme sottratte alle due vittime, per un totale di quasi 80mila euro. Il sistema di raggiro delle vittime mira all’acquisizione illecita di codici dispositivi e dati riservati e viene messo in moto con l’invio di falsi sms da parte di utenze telefoniche identiche a quelle di noti istituti di credito.