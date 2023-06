Frigo dirige l’Ort a Pratolino Pagano solista per Cajkovskij

PRATOLINO (Vaglia)

Grandi classici per la seconda produzione di Ville e Giardini incantati, il viaggio musicale dell’Ort nelle Ville del rinascimento che oggi pomeriggio alle 18 presenta musiche di Mozart, Cajkovskij e Haydn nel Parco di Pratolino. Il concerto, che vede Federico Frigo dirigere l’Orchestra della Toscana, con Ettore Pagano solista al violoncello per l’Andante cantabile op.11 di Cajkovskij, noto brano che rese celebre il compositore russo all’estero, che sarà introdotto per l’occasione dall’ouverture de "La Clemenza di Tito" di Mozart, seguito dalle Variazioni su un tema rococò sempre di Cajkovskij e dalla Sinfonia n.48 ‘Maria Theresia’ di Haydn .

La rassegna Ville e Giardini incantati, arrivata alla settima edizione, è nata dalla collaborazione tra la Fondazione ORT e il Polo museale della Toscana (oggi Direzione regionale musei della Toscana del Mic). Luoghi emblematici dallo scenario culturale e paesaggistico, le Ville medicee hanno rappresentato per secoli un modello residenziale, inaugurato dai Medici nell’Italia rinascimentale. Il concerto durerà circa 60 minuti, senza intervallo. Biglietti: Intero 12 euro, ridotto soci Unicoop Firenze 10. E’ prevista una visita guidata gratuita al Parco a cura della Città Metropolitana con Pro Loco di Vaglia. La visita inizia alle 16 (prenotazione Whatsapp 393 8685826).

Giovanni Ballerini