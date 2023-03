Ambiente, corteo a Firenze per la giustizia climatica

Un momento del corteo in una foto postata dall'assessore comunale di Pontassieve Jacopo Bencini

Firenze, 3 marzo 2023 - Circa 300 giovani si sono ritrovati in piazza Santa Maria Novella per fare un corteo che è arrivato in piazza Santa Croce, passando dai lungarni. Si tratta dell'11/o sciopero globale per la giustizia climatica: per l'occasione è stato esposto uno striscione che recitava 'La nostra rabbia è energia rinnovabile'.

Presente in corteo anche il collettivo di fabbrica Gkn con lo striscione 'Insorgiamo' e una grande bandiera della pace. Il corteo ha bloccato anche il traffico cittadino. Tra gli interventi quelli della rete femminista 'Non una di meno'.

I manifestanti hanno annunciato la loro adesione alla manifestazione promossa dai sindacati della scuola domani a Firenze dopo i fatti del liceo Michelangiolo e le critiche del ministro Valditara alla preside del liceo scientifico Leonardo da Vinci e alla protesta, l'11 marzo, a Piombino contro il rigassificatore.

Niccolò Gramigni