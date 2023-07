Frenate estere e dati locali "Trend legati"

A spiegare i motivi del possibile rallentamento delle esportazioni che interesserà il nostro territorio è Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze. "L’ente camerale, come ufficio periferico dell’Istat, analizza costantemente i dati dell’economia locale e registra le indicazioni che arrivano delle imprese della città metropolitana. L’export, nella prima parte del 2023 è iniziato bene, con un +15 per cento, spinto in particolare dal settore farmaceutico (+46,2 per cento) e gioielleria (+34,2 per cento)". "Buone indicazioni - aggiunge Salvini - sono arrivate anche da alcune manifestazioni di richiamo internazionale che si sono tenute in città, come la Selezione degli oli, il BuyWine e il Pitti Uomo, ma il rallentamento dell’economia americana e la recessione ‘tecnica’ in cui si trova la Germania, preannunciano anche per il nostro Paese un possibile raffreddamento del tono dell’economia nei prossimi mesi, a cominciare dalle esportazioni". Un trend generale che avrà ricadute anche nell’area fiorentina. "A compensare in parte questa prospettiva di rallentamento della domanda estera - conclude - c’è il trend molto positivo del turismo, lanciato a superare i 16 milioni di presenze quest’anno a Firenze, oltre il dato del 2019".