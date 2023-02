Freddo nella palestra del volley, sostituita la caldaia con 40mila euro

Per alcuni giorni la palestra della scuola di Incisa è rimasta al freddo, con relativo disagio nelle attività motorie per gli studenti la mattina e le società sportive nel pomeriggio, e nelle partite del fine settimana. Colpa del malfunzionamento della caldaia. "Già da qualche tempo – dice il consigliere comunale di FdI Giorgia Arcamone – c’erano problemi all’impianto con studenti e atleti hanno dovuto svolgere l’attività sportiva al freddo".

Qui si allena la pallavolo con due squadre maschili, la seconda divisione femminile e anche la serie D. Inoltre è la sede degli allenamenti della ginnastica ritmica e del tiro alla fune. "Nelle partite del 12 febbraio – sottolinea ancora Arcamone – son circolate foto sui social con le atlete che indossavano abbigliamento termico sotto maglie e pantaloncini. Davvero una brutta figura". E chiede al Comune "un monitoraggio di tutti gli impianti dei nostri 16 plessi scolastici, perché si possa intervenire per tempo e non più in emergenza". Da ieri la palestra è tornata calda, assicurano dal Comune. Con quattro giorni di lavoro, incluso il fine settimana, e 40mila euro, è stato sistemato l’impianto di riscaldamento con la sostituzione della caldaia e interventi sull’impiantistica. "Già nelle scorse settimane – ricostruisce il sindaco Giulia Mugnai – aveva dato segni di cedimento e per preservarne il funzionamento avevamo ridotto al minimo il suo utilizzo, privilegiando l’accensione nell’orario delle attività didattiche, in attesa che arrivasse la nuova caldaia".

Manuela Plastina