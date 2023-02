Dedicato all’area collinare di Legri il terzo incontro di "Frazioni in Comune", assemblee di quartiere promosse dal Comune per parlare con i residenti del bilancio preventivo 2023, di opere pubbliche, servizi e idee con un focus per progetti su aree specifiche. L’appuntamento è mercoledì 15 alle 21,15 al circolo "Incontriamoci" in via di Gricciano, l’argomento sarà il Distretto biologico: poche settimane fa si è costituita, con venti soci fondatori, l’Associazione del Distretto biologico di Calenzano con la finalità, tra l’altro, di promuovere la filiera corta e sostenibile.