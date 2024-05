Fratres Borgo . Le iniziative per i settant’anni

Settanta anni di attività: il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Borgo San Lorenzo è per "anzianità" il terzo gruppo di donatori di sangue in Italia. E così ha festeggiato degnamente il suo settantesimo compleanno, con una serie di iniziative, avviate con la Messa nella Pieve di San Lorenzo, celebrata dal pievano don Luciano Marchetti. Poi il corteo per le vie del paese, con i labari di tanti gruppi Fratres toscani, fino a giungere all’aiuola di Cristo Re dove è stata inaugurata un’opera realizzata e donata al gruppo dal Maestro Vieri Chini. Infine, nella sala del Consiglio Comunale, la cerimonia ufficiale e le premiazioni delle figure di rilievo, o dei loro familiari, che hanno fatto la storia del gruppo. "Una bella storia che festeggiamo con orgoglio – commenta Emilio Sbarzagli, presidente del gruppo borghigiano, che conta centinaia di donatori attivi -, ma tagliato questo traguardo, dobbiamo continuare a pedalare per raggiungerne altri. La speranza è che il nostro impegno possa servire a sensibilizzare tutte le persone che godono di buona salute, affinchè si uniscano a noi diventando donatori di sangue, per continuare a scrivere ancora tante pagine nel libro della storia del nostro gruppo, ma principalmente, per dare risposta a tutte quelle persone che aspettano questo nostro gesto per continuare a vivere." Sbarzagli lo sottolinea: "Il primo pensiero va a tutti i nostri donatori che non cesserò mai di ringraziare per il loro impegno costante, silenzioso e gratuito, senza il quale, il Servizio Sanitario Nazionale smetterebbe di funzionare in molte sue parti." Paolo Guidotti