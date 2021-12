"La Toscana è la regione che più ha vaccinato sinora e in questo momento è fondamentale continuare a vaccinare". Il governatore Eugenio Giani annuncia l’apertura di nuovi hub. L’Asl Toscana centro punta quasi al raddoppio dell’offerta rispetto a ora: da 8.280 dosi (solo per gli adulti, i bambini in fascia 5-11 sono inseriti in un capitolo a parte) a una potenzialità di 14.110...

"La Toscana è la regione che più ha vaccinato sinora e in questo momento è fondamentale continuare a vaccinare". Il governatore Eugenio Giani annuncia l’apertura di nuovi hub. L’Asl Toscana centro punta quasi al raddoppio dell’offerta rispetto a ora: da 8.280 dosi (solo per gli adulti, i bambini in fascia 5-11 sono inseriti in un capitolo a parte) a una potenzialità di 14.110 dosi al giorno. Oggi vengono effettuate 3.200 vaccinazioni al Mandela forum, 1.400 al Pegaso2 di Prato, 1.000 alla Fondazione Sesa di Empoli, 1.000 all’ex ospedale del Ceppo a Pistoia, 360 al Centro Rogers di Scandicci, 700 a Reggello, 400 al tendone Farmapiana dei Gigli e altri 220 in vari punti vaccinali territoriali tra Pistoia e la Valdinievole. Da oggi si potenzia e apriranno nuovi hub. Il primo proprio stamattina: il Pellegrinaio di Prato riparte con 180 vaccinazioni al giorno che saliranno a 250 il 3 gennaio. Sempre oggi sarà incrementata l’offerta al centro Rogers di Scandicci: 510 vaccinazioni al giorno per arrivare il 3 gennaio a 660. Da mercoledì aprirà il centro vaccinale alla Banca Alta Toscana di Quarrata con 300 dosi al giorno che raddoppieranno a 600 dal 7 gennaio. Dal 3 gennaio pronti a partire il nuovo hub ai Fraticini, gestito dalla Croce Rossa, con una potenzialità di 2.000 dosi al giorno e il centro vaccini nei locali messi a disposizione dal Comune a Figline Valdarno per 600 dosi al giorno. Dovrebbe ripartire anche la casa del popolo di Grassina con 1.000 vaccini al giorno: si sta valutando però l’opportunità di dedicare l’hub alla vaccinazione dei bambini. Dal 7 gennaio crescerà a 520 la potenzialità di vaccinazione al tendone dei Gigli. Il 13 gennaio dovrebbe tornare l’hub vaccinale all’Autodromo del Mugello, a Scarperia, con 360 dosi al giorno. Mentre, sempre a metà gennaio, è attesa l’apertura della tensostruttura della Croce Viola nel parcheggio dell’IperCoop di Sesto Fiorentino. Ilaria Ulivelli © Riproduzione riservata