Fratello e sorella rapinati dal branco Malviventi in fuga con Rolex e soldi

di Lisa Ciardi

Li hanno aspettati all’ora di chiusura, intorno alle 22 di mercoledì sera. Quattro uomini a volto coperto, tutti vestiti di scuro e con guanti neri a proteggere le mani, hanno atteso la titolare di una pelletteria di via Tevere, nella zona dell’Osmannoro, a Sesto Fiorentino, e il fratello.

I due, di 42 e 43 anni, avevano appena chiuso l’azienda di famiglia per tornare a casa, quando sono stati gettati con violenza a terra, sotto la minaccia di un coltello, impugnato da uno dei malviventi.

I banditi li hanno quindi immobilizzati e hanno strappato i due Rolex che avevano al polso, per un valore complessivo di almeno 10mila euro. Inoltre hanno afferrato il borsello dell’uomo, che conteneva documenti personali e 1800 euro in contanti. La rapina è durata in tutto solo pochi minuti: attimi comunque di terrore per le vittime, bloccate a terra e impossibilitate a difendersi o a chiedere aiuto. Infine, i quattro malviventi si sono allontanati a bordo di un’autovettura condotta da un quinto complice e hanno fatto perdere le loro tracce. Solo a questo punto, finalmente liberi, fratello e sorella hanno potuto dare l’allarme, chiamando il 112.

Sul posto sono così arrivati in pochi minuti i carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino e della compagnia di Signa, che hanno subito avviato le ricerche della macchina e fatto partire le prime indagini sull’accaduto.

Secondo le testimonianze delle vittime, i banditi avrebbero parlato fra loro in una lingua diversa sia dal cinese che dall’italiano. Non si sa invece in quale direzione siano fuggiti. In via Tevere è stata mandata anche un’ambulanza, che ha soccorso l’uomo. Trasportato in ospedale dal personale del 118, il quarantaduenne è stato poi dimesso in nottata con una prognosi di otto giorni dovuta a un trauma cranico e alla tumefazione dell’occhio destro. Intanto vanno avanti le indagini per cercare di capire chi siano gli autori del colpo. Come sempre in questi casi, sarà fondamentale l’esame delle immagini delle telecamere stradali, che potrebbero fornire indizi utili sul mezzo usato per fuggire e sulla direzione presa dai banditi. Non è la prima volta che imprenditori cinesi vengono presi di mira dai ladri, che puntano a orologi e monili ma anche e soprattutto ai contanti.