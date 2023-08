Fratelli d’Italia sul piede di guerra "Quei 20mila euro sono troppi"

È polemica, a Signa, sull’incarico assegnato dall’amministrazione comunale alla società Momentum Sas, fondata da uno dei massimi esperti italiani di campagne elettorali, Stefano Origlia. Un progetto per il quale il Comune ha previsto e deliberato una spesa di 20mila euro. "A Signa il primo cittadino Giampiero Fossi si prepara alla prossima campagna elettorale nella speranza di essere confermato sindaco – attaccano il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Francesco Torselli e il coordinatore metropolitano Claudio Gemelli –. Non ci sarebbe assolutamente niente di male, ma sembra che a pagare siano i contribuenti. Come denunciato dai nostri consiglieri comunali e dirigenti di partito, il 21 agosto il Comune di Signa ha emanato una determina con cui affida alla società Momentum Sas una campagna di comunicazione sull’attività della giunta Fossi. Origlia e la sua società sono una realtà affermata nella gestione delle campagne elettorali del Pd: solo per citarne alcune, hanno seguito la comunicazione elettorale di Eugenio Giani e del sindaco di Prato, Biffoni. Inoltre 20mila euro per una campagna comunicativa del Comune di Signa rappresentano una cifra a dir poco spropositata. Forse i signesi avrebbero preferito che con quella somma venisse sistemata qualche strada, anziché vedersi recapitare a casa una brochure, sicuramente bella considerando la professionalità di Origlia, sull’attività che la giunta del Pd non è stata capace di comunicare nei cinque anni precedenti". Fratelli d’Italia annuncia quindi di voler chiedere un parere al Corecom, per poi arrivare, se necessario, anche a presentare ricorso al Tar. Intanto alle critiche risponde il sindaco Fossi. "Ogni amministrazione comunale – dichiara – è tenuta a presentare una relazione di fine mandato e di questo si occuperà la Momentum, realizzando una serie di materiali che verranno divulgati soprattutto attraverso canali informatici e digitali. Analizzeremo, punto per punto, gli impegni che mi ero assunto da neo-sindaco nel corso del primo consiglio comunale e verificheremo quali siano stati portati a termine del tutto, quali in parte e anche quelli che non siamo riusciti a completare. Sarà uno strumento di trasparenza che verrà presentato fra ottobre e novembre e che potrà essere utile a chiunque intenda amministrare Signa per i prossimi anni".

Lisa Ciardi