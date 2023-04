Fratelli d’Italia e la sicurezza Incontro dibattito pubblico promosso dal coordinatore Cellai

Sicurezza, decoro e proposte dei cittadini, alla luce anche dei continui danneggiamenti sulle auto in sosta in varie zone della città. Stasera alle 21 il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia organizza un incontro dibattito per approfondire i problemi di Firenze e per fare una panoramica dell’attività svolta dal Governo italiano sul tema della prevenzione. L’appuntamento è all’Hotel Adriatico in via Maso Finiguerra, dove si confronteranno il senatore Roberto Balboni, responsabile nazionale del dipartimento sicurezza del partito, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, Clio Biondi Santi, assessore alla sicurezza e polizia municipale di Siena, il coordinatore cittadino Jacopo Cellai, e il responsabile sicurezza dello stesso coordinamento Paolo Poggi, e Roberto Sbenaglia, già vicequestore e primo dirigente della questura di Firenze, dove comandava le volanti.