Fratelli Cervi a Campi: Ecco l'Evento in Loro Ricordo

Martedì 25 luglio al circolo culturale Rinascita di piazza Matteucci a Campi è in programma "Pastasciutta Antifascista", la commemorazione per ricordare l’episodio storico che coinvolse i Fratelli Cervi il 25 luglio 1943, ovvero la distribuzione della pastasciutta in piazza alla notizia dell’arresto del Duce. L’iniziativa parte alle 19 con la presentazione del libro "Il prigioniero americano" di Giovanni Dozzini. Alle 20 sarà servita la cena: pastasciutta a pomodoro gratuita per tutti e senza la necessità di prenotare (prevista anche la pasta senza glutine). Alle 21, invece, ci sarà il concerto del "Coro Bella Ciao" di Fiesole, con la direzione artistica al maestro Giacomo Gentiluomo che accompagna le esecuzioni con la chitarra e come principale voce solista. Durante la serata sarà attivata una cassa per le offerte a sostegno dei lavoratori di Mondo Convenienza. L’evento è organizzato dall’Anpi di Campi Bisenzio, con il patrocinio del Comune, dell’Istituto Alcide Cervi di Reggio Emilia e il sostegno della sezione Soci Coop di Campi, in collaborazione con Futura Memoria, associazione culturale giovanile che si propone in modo particolare di promuovere e organizzare iniziative, eventi e progetti, a carattere educativo, didattico e culturale.