Frasson e ’Le voci della sera’

’Le voci della sera’, scritto durante il soggiorno di Natalia Ginzburg a Londra, è uscito nel 1961. "E’ il più bel romanzo che hai scritto" le disse Italo Calvino, al quale aveva chiesto: "Leggilo con amore". Ed è quello che fatto Silvia Frasson che porta in teatro, per la prima volta, questo testo di Natalia Ginzburg con il suo adattamento, la sua regia e nel ruolo di interprete. Sarà in anteprima nazionale da giovedì 13 a sabato 15 alle 21 (domenica 16 alle 17) al teatro dell’Antella. "Uno struggente romanzo sulle relazioni – dice Frasson – sui sentimenti da cui non tutti si lasciano travolgere, sui pensieri spesso sotterrati per poter continuare a vivere senza troppe domande".