Frane Strade riaperte, quasi tutte

di Paolo Guidotti

A due mesi dal disastro causato dal maltempo che si è abbattuto sulla Romagna e sull’Alto Mugello, Firenzuola fa adesso il punto sulla gran mole di lavori fatti. "Ce ne sono ancora molti da fare e varie sono le situazioni sulle quali intervenire – dice il sindaco Giampaolo Buti –, ma l’impegno e gli sforzi di tutti gli attori coinvolti sta proseguendo nella giusta direzione". Firenzuola la partita l’ha giocata bene: "Dobbiamo ringraziare il governo centrale e la Regione per i fondi stanziati – dice Buti –, ma è doveroso precisare che il bilancio comunale ci ha consentito di intervenire con una certa rapidità e serenità economica sulle situazioni più urgenti. Cosa non così scontata vedendo altre realtà non molto lontane dal nostro territorio".

L’intervento più consistente ha riguardato la zona di PiancaldoliGiugnola, dove un ampio tratto della strada comunale "Panoramica" era stato distrutto da una grande frana. Ma da tempo i collegamenti sono ripresi grazie a una nuova variante cementata, dotata di guard rail, griglie di scolo acque e fossette laterali. E sul fronte bolognese, verso Giugnola, è stata realizzata la nuova variante dall’esercito e dai vigili del fuoco, e a breve dovrebbe essere terminata con asfaltatura e quindi riaperta.

"Da parte nostra – dice il sindaco – stiamo continuando a fare pressione sugli enti competenti bolognesi affinché venga completata quanto prima, per restituire il collegamento sia alla popolazione che alle attività economiche presenti in loco oltre che alla azienda Fiorentini, che è una grande e importante realtà economica del territorio".

Altri interventi hanno poi interessato la zona BordignanoCastelvecchioVisignano della valle del Diaterna: "E’ stata realizzata una variante alla Comunale di Bordignano, con tratto bianco inghiaiato, in attesa di poter procedere alla progettazione di ripristino della porzione di strada interrotta da una grave frana. Mentre stiamo lavorando alla messa in sicurezza della strada vicinale di uso pubblico delle Grillose, e per la Comunale di CastelvecchioVisignano, colpita in vari tratti da numerose frane, si sono già realizzati diversi lavori per il ripristino stradale e delle scarpate. Infine per la località Casalino, dove è ancora presente una frana con smottamenti a valle molto impattante, sono in corso sondaggi e studi, preliminari necessari per la progettazione e realizzazione dell’intervento risolutivo idoneo ed efficace.

"Anche nell’area di Coniale, Rapezzo, Moraduccio e Tirli non sono mancati i danni: "Siamo intervenuti – spiega ancora Buti – su varie frane sulla Comunale di Rapezzo, con interventi mirati e ben eseguiti. Poi è stata sistemata e riaperta la strada vicinale del Pianaccio, mentre la variante alla vicinale del Ronco gravemente danneggiata da una grossa frana, è quasi completata e sono in corso i lavori di ripristino per la riapertura della vicinale TirliTarabba. Senza dimenticare altri interventi minori ma fondamentali per riaprire strade che raggiungono alcune abitazioni".

Da non sottovalutare l’aspetto economico: "Nell’ultima seduta del consiglio comunale – spiega il primo cittadino – abbiamo approvato la copertura finanziaria dei lavori eseguiti e ancora da completare, per un importo di un milione e 600mila euro. Nello specifico 1,2 milioni circa stanziati dallo Stato con il Decreto emergenza, e i restanti 400mila coperti dall’avanzo del bilancio comunale".