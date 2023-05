frane e smottamenti

Il maltempo ieri è tornato a far paura sulle colline di Bagno a Ripoli, con smottamenti e fossi gonfi. Alla mente tornavano le angoscianti immagini dello scorso agosto, ma dopo un violento temporale le nubi si sono per fortuna diradate. I problemi maggiori si sono verificati a Taiano dove piccole frane sono rovinate su via Roma, creando disagi alla circolazione. Ci sono state critictà anche più a valle, tra Capannuccia e San Bartolomeo a Quarate in via di Tizzano (Strada provinciale 56).