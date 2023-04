Francini e Federico in ’Coppia aperta’

Non si ferma la stagione teatrale della Pergola. Oggi nel Saloncino del teatro sarà possibile trovare il progetto internazionale ‘Ionesco Suite’ della Compagnia del Théâtre de la Ville di Parigi, per la regia di Emmanuel Demarcy-Mota. Nei Sotterranei dal 14 al 24, sempre alle 18.45, va in scena ‘Bunker Kiev’ ideato da Stefano Massini nel primo anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il brano musicale finale è stato composto e sarà eseguito da Piero Pelù. Dall’11 al 16 Chiara Francini e Alessandro Federico porteranno in scena il testo di Dario Fo e Franca Rame ‘Coppia aperta quasi spalancata’, regia di Alessandro Tedeschi.