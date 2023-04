Franchi senza i soldi Ue "Si va avanti lo stesso"

L’ultimo colpo di mannaia sul Franchi è arrivato ieri. A riferirlo, in Senato durante la sua informativa, è stato il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto. Le sue parole in aula, sono il verdetto finale sui 55 milioni di euro di finanziamenti comunitari. I fondi saranno stralciati dalla maxi rata da 19 miliardi con cui Bruxelles finanzierà entro il 31 dicembre il raggiungimento di 55 obiettivi da parte dell’Italia. Senza Firenze e Venezia. "In queste ore il Governo – ha aggiunto – sta predisponendo i documenti per poter affrontare e risolvere questa questione". Aggiungendo però che l’interlocuzione con la Commissione europea non sarà più sul raggiungimento dell’obiettivo ma "riguarderà invece una dinamica collegata alla fase di attuazione di come e se immaginare delle soluzioni che possano essere condivise". Ma non è tutto perduto. In caso di taglio, a scomparire saranno ’solo’ i 55 milioni di euro destinati alla riqualificazione di Campo di Marte, mentre resteranno in piedi gli altri 120 milioni che, in caso di una revisione al ribasso del progetto, potrebbero essere usati per il Franchi. È questa la proposta del governatore Eugenio Giani che insiste: "Continuiamo su questa strada con 120 milioni di euro: il progetto vincitore del concorso lo ridimensioniamo, lo adattiamo alle esigenze che comunque ci sono, di una copertura e di una qualificazione. E con quello andiamo avanti".

E sempre a Nardella si rivolge il leader di Italia Viva, Matteo Renzi intervenuto in aula dopo Fitto. "Lo stadio Franchi è un monumento nazionale, è vincolato in alcune parti, nel 2020 persino sulle curve sono state vincolate. Si permetta di eliminare il vincolo in modo che lo stadio lo facciano i privati, con i soldi dei privati". Il senatore di FdI, Paolo Marcheschi invece commenta: "Mi sto impegnando con il governo, affinché Firenze non perda la grande opportunità prevista dal Pnrr. Fratelli d’Italia lo aveva detto in tempi non sospetti. Ora che i fatti, purtroppo, ci hanno dato ragione adesso si pone la questione di non perdere queste risorse". È attesa a giorni, infine, la firma della concessione tra Comune e Fiorentina per l’uso dello stadio. La Fiorentina ha chiesto uno sconto rispetto al canone di 1,1 milioni di euro in vista del trasloco al Viola Park che coinciderà con l’abbandono del centro sportivo Astori. Inoltre da gennaio 2024 la capienza sarà ridotta perché inizieranno i lavori alla curva Ferrovia.

Claudio Capanni