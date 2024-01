Franchi, Nardella ottimista: "Partite e lavori, si può"

FIRENZE

"Bisogna trovare il modo di far giocare la Fiorentina durante i lavori": il sindaco Dario Nardella lo ripete come un mantra, ormai da giorni. Dove? Dentro lo stesso Franchi, se possibile, senza però perdere i 150 milioni di finanziamenti.

"Siamo a un miglio dal successo", ha detto Nardella, sorretto da una ventata d’ottimismo, in un’intervista al Corriere.

Ma i nodi da sciogliere restano ancora molti.

Il summit in prefettura è stato un mezzo flop, le soluzioni continuano a essere lontane (l’ipotesi del Castellani di Empoli è stato quasi accantonata di fronte ai molteplici no delle parti in causa), così come le posizioni di Fiorentina e Palazzo Vecchio, i cui rapporti restano gelidi.

Nardella, però, resta fermo su un punto: il restyling del Franchi si farà. La posa della prima pietra di questa operazione resta dunque un obiettivo del suo ultimo mandato a Palazzo Vecchio.

"C’è un pezzo di politica che tifa per il fallimento di questo progetto noi non ci facciamo intimidire, spaventare, andiamo avanti. Se c’è qualche striscione contro pazienza, ognuno ha il proprio stile, io ho il mio: sono di origini napoletane ma amo Firenze".

Ieri mattina, la conferenza dei capigruppo a Palazzo Vecchio ha deliberato che entro un mese sarà organizzato un consiglio comunale ad hoc sullo stadio. Sono state le opposizioni - in testa Fdi e Iv - a chiedere una seduta tematica e a portare le firme necessarie (almeno un quinto) per poter rendere operativa la proposta. Il senatore Paolo Marcheschi declina la “crisi“ del Franchi in chiave fallimento Dem e carica i suoi in ottica elettorale. "Al Pd fa comodo limitare il feroce discredito emerso, al solo tifo becero della Curva Fiesole, ma stavolta non è il tifo, è il popolo", punzecchia in un post.

La provocazione della Fiesole ha avuto il suo effetto. Quanto meno per svegliare la “tifoseria attiva“, finora rimasta fuori dai tavoli ma inevitabilmente interessata alla questione. L’associazione Centro coordinamento Viola club ha chiesto ufficialmente “chiarimenti“ su quali sacrifici saranno costretti a sopportare i tifosi durante l’esilio - se sarà esilio - dal Franchi, alla luce anche dei festeggiamenti per il centenario della fondazione della società, nel 2026

Invece, le Toghe Viole, club di avvocati tifosi, si candidano a moderare un confronto pubblico fra cittadini, sostenitori, amministratori e società.

La domanda su dove giocherà la Fiorentina la prossima stagione resta però senza una risposta. Con scadenze temporali sempre più imminenti: ad aprile, la società dovrà comunicare alla Uefa il proprio terreno di gioco ’europeo’. Qui la scelta ricadrà inevitabilmente su uno stadio fuori Toscana, vista l’indisponibilità di altri impianti nella regione. Per il campionato c’è tempo fino a giugno.