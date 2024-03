Franchi, l’ira di Barone: "Giocattolo della politica. Ma così la Fiorentina ci rimetterà 100 milioni"

"La situazione del Franchi continua ad essere molto complicata, era facile prevederlo perché il tema dello stadio è diventato il trofeo o la medaglia ma soprattutto, il giocattolo della politica. E come Fiorentina rischiamo di perdere nei prossimi anni 100 milioni di ricavi".

Nel dibattito già di per sé avvelenato sul restyling dell’impianto di Nervi – con il Comune che esulta per aver individuato i 55 milioni di euro che mancavano all’appello per completare l’opera (oltretutto con due anni in più a disposizione, grazie alla proroga fino al 2028) e le opposizioni, con Italia Viva e Fratelli d’Italia in testa, che attaccano a testa bassa contestando sia il progetto che l’utilizzo dei fondi – va a iniettare la sua dose anche Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina è intervenuto a gamba tesa sui canali del club viola direttamente da Budapest dove si trova al seguito della squadra impegnata ieri sera nella gara d’andata degli ottavi di Conference League contro il Maccabi Haifa.

Non è la prima volta che il ds viola polemizza apertamente sulla questione Artemio Franchi (a fine dicembre attaccò dal Viola Park "Se votate sempre i soliti politici non cambierà mai niente...") ma stavolta tira appunto in ballo i soldi che, a suo dire, nella lunga fase dei cantieri – che porteranno a una fisiologica riduzione della capienza dello stadio, 20mila la prossima stagione, forse qualcosa in più nelle successive – la società andrebbe a perdere. "Per quattro anni la Fiorentina non avrà i ricavi avuti finora, la nostra previsione è che perderemo almeno 100 milioni" ha ribadito Joe Barone.

"Ci sono le elezioni e tutti vogliono mettersi una medaglia sul petto riguardo a questa vicenda - ha poi proseguito il direttore sportivo - Tanti proclami ma nessuno che pensa ai tifosi o alla società. Lunedì c’è stata una riunione con il Comune, io non ero presente ma mi è stato riferito che le nostre numerose domande, sulla durata dei lavori o sulle cifre del futuro affitto, sono rimaste senza risposte e con ancora tanti dubbi".

Il dirigente viola ha poi chiuso rivolgendosi direttamente al Governo: "Chiedo che metta attenzione su questo progetto perché alla fine a rimetterci saranno i tifosi e soprattutto la nostra società che pure dal punto di vista finanziario è gestita alla perfezione". La questione Franchi, come detto, ha incendiato il dibattito negli ultimi giorni dopo l’annuncio di Dario Nardella relativo al fatto che nei 157 milioni chiesti dalla Metrocittà e confermati dal governo si possono recuperare i 55 (accordati e poi tolti nei mesi scorsi ndr) decisivi per i cantieri adottando il ’modello Venezia’, dove, ha ricordato il sindaco, "le risorse sono state destinate ad altri progetti liberando così una cifra dello stesso importo da trasferire sulla realizzazione dello stadio". Per Italia Viva, con Francesco Casini e Stefania Saccardi in testa, "Nardella usa la Città metropolitana come un bancomat".

Emanuele Baldi