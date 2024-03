Franchi, i 55 milioni dalla Metrocittà. Nardella: "Così finiremo lo stadio". Fitto frena: "Non può destinarli lì". Ma il Comune imiterà il piano Venezia

Prima la proroga della copertura finanziaria fino al 2028. Poi i soldi alla Metrocittà che, attraverso un meccanismo di ’travasi’ di risorse, garantisce (sulla carta) l’arrivo al Campo di Marte dei 55 milioni che mancavano ancora all’appello per il completamento della ristrutturazione dello stadio con le coperture di tutti i settori.

Sfruttando i due assist (uno involontario...) del governo il sindaco Dario Nardella ribalta la partita ’restyling del Franchi’ in zona Cesarini proprio quando le cose per Palazzo Vecchio sembravano essere precipitate. In pochi giorni la doppia svolta che fa esultare il Comune Non senza un codazzo di veleni.

Ma ripercorriamo le tappe di un martedì al cardiopalma per la città e per i destini dello stadio. Ieri mattina l’annuncio a sorpresa del sindaco: sul restyling dello stadio "c’è una straordinaria novità", la premessa.

E poi: "Abbiamo visionato il decreto-legge 19 del 2024, sulle nuove norme in materia di Pnrr, e, nell’allegato 3 che riguarda i fondi alle Città metropolitane, è confermata la quota dei 55 milioni che era stata definanziata in precedenza. Nella tabella, infatti, ci sono 157 milioni, comprensivi anche dei 55 avevamo chiesto al Governo. Sono felice, perché non abbiamo mai perso la fiducia e non abbiamo mai smesso di mantenere il dialogo con i ministri".

Già, i soldi a questo punto ci sono. Ma sulla carta, non sono destinati allo stadio Franchi. E allora che si fa? Palazzo Vecchio punta ad adottare il ’modello Venezia’ per salvare capre e cavoli. Cioè? Piccolo passo indietro: il 23 aprile 2023 l’Ue boccia i finanziamenti dal Pnrr agli stadi di Firenze e del capoluogo veneto. Il 30 giugno Nardella presenta ricorso al Tar contro il definanziamento (respinto a fine novembre). Nel frattempo, siamo al 4 luglio, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro annuncia di aver presentato progetti e di aver ottenuto 93,5 milioni definanziati. In soldoni: lui finanzia lo stadio, il governo gli finanzia a sua volta progetti su viabilità, opere di urbanizzazione interna, opere di verde e di paesaggio.

Ed è il medesimo piano che ora ha appunto intenzione di adottare Nardella: "Nei prossimi giorni sentirò e mi incontrerò con i ministri per verificare come utilizzare queste risorse. Abbiamo sempre parlato del ’modello Venezia’, cioè del fatto che le risorse siano state destinate ad altri progetti liberando così una cifra dello stesso importo da trasferire sulla realizzazione dello stadio" e qui "se ci sono le condizioni per applicare la stessa soluzione, come abbiamo sempre chiesto, siamo le persone più felici del mondo". "Ovviamente – chiude – riconosco al governo di aver risposto positivamente alle nostre sollecitazioni e ringrazio i ministri".

Passa qualche ora e da Roma arriva la bacchettata del ministro per i rapporti con l’Ue Raffaele Fitto: "Il governo ha confermato responsabilmente il finanziamento di tutti i Piani urbani integrati che avevano presentato progetti sostitutivi. Nel caso di Firenze, unico nel suo genere, in assenza di progetti sostitutivi abbiamo comunque confermato la dotazione finanziaria di 157 milioni, auspicando la possibilità per l’amministrazione di presentare progetti finanziabili. E’ evidente, quindi, che i 55 milioni non possono essere destinati alla ristrutturazione dello stadio, come annunciato dal sindaco Nardella, in quanto finanziati all’interno dei Piani urbani integrati, ma potrebbero essere, qualora arrivassero finalmente i progetti, destinati a interventi coerenti con le finalità dei Piani urbani integrati per la rigenerazione urbana delle aree periferiche".

Ma sembra, appunto, più una reprimenda politica che uno stop. E infatti il sindaco non si scompone: "Siamo pronti a sederci al tavolo col governo per definire i progetti a cui destinare i 55 milioni di euro così da poter liberare altre risorse da destinare ad altri progetti come lo stadio, proprio come ha fatto il Comune di Venezia".

Ma intanto divampa la polemica politica con Italia Viva che accusa il sindaco di "utilizzare la Città metropolitana di Firenze come bancomat". "Comprendiamo l’ansia elettorale di Nardella – dicono la candidata sindaco Stefania Saccardi e il coordinatore metropolitano del partito Francesco Casini – ma in realtà le risorse del governo non sono destinate allo stadio, ma fanno parte del Piano Urbano Integrato. Di fatto, con una sorta di gioco delle tre carte, il sindaco riposizionerebbe questi soldi su progetti già finanziati dal Comune di Firenze per liberare denaro che andrebbe sullo stadio e non ad esempio su case o scuole".

Durissimo il giudizio del capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Francesco Torsella che invita Nardella a "smettere di giocare d’azzardo sulle spalle di Firenze". "Il governo Meloni ha smentito ancora una volta – prosegue – la storiella ‘della destra che ce l’ha con Firenze’, garantendo alla città le risorse che merita. Ora è necessario che anche Nardella faccia il proprio lavoro - se ne è capace - e presenti progetti utili a non perdere i fondi".