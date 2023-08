Franchi, castigo senza delitto

Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi, suggeriva Bertolt Brecht ma, più in piccolo, anche un Paese che non avesse bisogno dei burocrati per tutelare l’idea di bello non sarebbe male. Scrivo ciò pensando a cosa succede in questi giorni a Milano, dove la locale soprintendenza, parimenti a quanto già accaduto a Firenze, sta mettendo un vincolo culturale sullo stadio di San Siro, ponendo una pietra tombale non solo sull’ipotizzata demolizione ma anche su un innovativo restyling.

Ora: io sono fra coloro che ritengono che lo stadio di Milano sia ancora oggi il più bello e efficiente d’Italia e che, dunque, prima di questo almeno 40 impianti necessiterebbero dell’arrivo delle ruspe. Lo stesso, ciò che è inaccettabile è che lo sviluppo funzionale di una comunità non sia stabilito da un’autorità legittimata dal consenso ma da burocrati che, spesso, garantiscono la propria ragion d’essere solo ponendo veti. Questo di solito accade nei Paesi adolescenti, che non hanno sviluppato un rispetto della propria storia da aver bisogno di una tutela.

Ma davvero l’Italia merita di essere considerata il parente anomalo dell’Europa? A volte penso infatti sorridendo a cosa sarebbe accaduto se uno dei nostri soprintendenti fosse stato trasferito a Londra e si fosse trovato sul tavolo la richiesta di costruire una ruota panoramica sul Tamigi di fronte al Parlamento. O se un Pessinà francese avesse ricevuto la pratica per tirare su una piramide rovesciata davanti al Louvre. Invece, fortuna loro, nel resto d’Europa nessuno è così stolto da far prevalere la burocrazia al buonsenso.

Così, dopo che a Londra si sono buttati giù e ricostruiti stadi sacri quali Highbury, White Hart Lane e Wembley, in questi giorni a Barcellona le ruspe stanno demolendo il glorioso Camp Nou, dove i turisti italiani facevano davvero la fila per poterlo visitare. Noi a Firenze, invece, grazie alla soprintendenza abbiamo stabilito che tutto ciò è delitto. E dunque pazienza se il Franchi cade a pezzi, se nei bagni non si può entrare e se in curva la partita è un’ipotesi. Volete mettere il gusto di potere dire a un amico sfortunato che arriva da Barcellona o da Londra: cosa vuoi che ti porti a vedere, gli Uffizi, il David all’Accademia o il cemento marcio della curva Ferrovia?