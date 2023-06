Il Consiglio comunale di Firenze ricorda Francesco Nuti

Firenze, 19 giugno 2023 – Il Consiglio comunale di Firenze ha ricordato nella giornata di lunedì 19 giugno Francesco Nuti, l'attore e regista morto lo scorso 12 giugno.

Dopo una comunicazione del consigliere delegato per la fiorentinità Mirco Rufilli, l'aula si è fermata – su input del presidente dell'assemblea cittadina Luca Milani – per un minuto di silenzio. Grande commozione e alla fine un applauso in ricordo di un genio del cinema italiano.

Per il 12 luglio, è stato poi ricordato, Palazzo Vecchio ha organizzato una serata in piazza Santa Croce per commemorare Nuti. “Sono passati sette giorni da quando Francesco Nuti se ne è andato e Firenze, in questi sette giorni – ha detto il consigliere delegato per la fiorentinità Mirco Rufilli – ha provato a rendergli un po di quell’affetto che lui ci ha regalato con tutti i suoi film”.

Niccolò Gramigni