Francesco Cangi live con The Lonely Rockets

Continua la programmazione dei concerti di Music Pool in collaborazione con Arci Firenze per la promozione di giovani artisti fiorentini. Stasera (ore 21,30) all’Exfila Firenze è la volta di Francesco Cangi & The Lonely Rockets, il primo progetto da leader del trombonista e polistrumentista fiorentino Francesco Cangi, alla guida di un power trio composto da Antonio Amabile alle tastiere e synth e Daniele Cianferoni alla batteria.

L’album d’esordio ’What if the Universe..?’ in uscita nel 2024 racchiude brani interamente composti, ideati e suonati da Cangi: un progetto che nasce dall’esigenza di raccontare la propria identità musicale in un contesto pieno di influenze, nella fusione tra alta formazione jazzistica e radicato background pop rock, alla ricerca di una sonorità particolare, caratteristica ed orecchiabile.