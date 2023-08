Franca Riccari e Francesco Chionna festeggiano sessant’anni di nozze Auguri anche dal nostro giornale

Festa grande per Franca Ricceri e Francesco Chionna che raggiungono un traguardo importante e certamente non per tutti. Buon anniversario per 60 anni di matrimonio dai figli e dalle loro famiglie, compresa quella allargata del nostro giornale. Francesco Chionna (nella foto insieme a Franca il giorno delle loro nozze) è stato per tantissimi anni una delle colonne della nostra tipografia, impegnato nella sala di preparazione quando ancora nella produzione de La Nazione, e in genere di tutte le pubblicazioni, la parte artigianale era prevalente sull’elettronica.