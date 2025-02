Frana di Vallina, chiusa la provinciale 34

Domani dalle 9,30 alle 16 sarà chiusa al traffico la provinciale 34. Bisogna fare spazio all’elicottero sul cantiere di ripristino della frana all’altezza di Vallina-Le Gualchiere. Gli operai da luglio scorso stanno intervenendo sul tratto della via di Rosano franato nel 2014 e nel 2018. I lavori dovevano finire con il 2024, ma sono stati prorogati prima a febbraio, ora a marzo per la pioggia che ha obbligato a un cambio di sistema di lavorazione. L’intervento dell’elicottero (che era stato previsto prima a settembre, poi a dicembre) serve per montare le barriere paramassi sulla sommità di ciascuno dei 37 plinti già realizzati. Un’operazione delicata che necessita di una "rotazione" dell’elicottero per ogni montante: dall’eliporto di cantiere trasferirà il materiale in corrispondenza di ogni plinto. Può essere compiuta solo senza traffico e in condizioni meteo accettabili, soprattutto per il vento. Il traffico sarà interdetto in orario non di punta e deviato sull’Aretina, fronte fiesolano. Qualora il meteo non permettesse il lavoro in sicurezza, annunciano dalla Città Metropolitana, tutto verrà rinviato di 24 o 48 ore, quindi con possibile chiusura rimandata a giovedì o venerdì.

Manuela Plastina