Frana di Vaggio: sorpresa. Lavori finiti in anticipo

Sono praticamente finiti i lavori di ripristino della frana che a metà dello scorso marzo ha messo in difficoltà un’arteria stradale fondamentale per il Valdarno: quella che passa nel cuore di Vaggio. È venuta giù la parte esterna di una carreggiata della Sp87, proprio in prossimità dell’incrocio con la Sp57 in direzione Piandiscò, a pochi metri dunque dal vecchio ponte e dalla nuova viabilità. Si tratta di un luogo particolarmente trafficato visto che si trova nel centro del paese, davanti alle scuole e al confine tra i due Comuni di Reggello e di Castelfranco Piandiscò e delle due province di Firenze e Arezzo, tra le quali la frazione si divide.

Uno snodo importante, fondamentale e spesso oggetto di code e imbottigliamenti. Con procedura di somma urgenza, la Città Metropolitana si era messa subito in moto affidando i lavori e andando a verificare i motivi del cedimento.

Furono coinvolti anche i gestori dei sottoservizi e in particolare Publiacqua per un intervento immediato sulla fognatura che si trova proprio sotto quel punto della strada. In questi mesi i lavori sono andati avanti con impegno, "nonostante il meteo non sia stato dalla nostra parte – ricorda l’architetto Giuseppe Biancamano della Città Metropolitana di Firenze -. Sia in primavera che ad agosto le importanti e intense piogge hanno cercato di rallentare i lavori".

Ma gli operai ce l’hanno fatta anche in anticipo rispetto ai tempi previsti: era stato promesso di terminare i lavori entro il 30 settembre, invece sono finiti qualche giorno prima, anche se l’architetto Biancamano sperava di farcela con ancora maggiore anticipo: "Contavo di riaprire la strada alla normale viabilità prima dell’inizio della scuola, ma poi il meteo ci ha impedito di concludere la parte relativa al cordolo e abbiamo dovuto slittare". La convivenza col cantiere e il nuovo anno scolastico è durata solo qualche giorno. Tra oggi e domani saranno smantellati il cantiere e anche il semaforo "intelligente" con durata modulata in base ai flussi di traffico. Ma non tutti sono contenti di eliminarlo: se in molti all’inizio lo temevano, si son dovuti ricredere perché, sottolinea Biancamano, "ci hanno detto che ha permesso di migliorare lo scorrimento della viabilità".

Per ora però il semaforo deve andare via, ma non è detto che non torni in via definitiva, qualora si riscontrasse un aumento del traffico e delle code. Nelle prossime settimane, anticipa l’architetto, verranno tolti anche i new jersey in cemento e ripristinato il guardrail, intervento che non rientra nella somma urgenza, ma è solo di finitura. Intanto la strada può riaprire.