Fotografi in gara, ma solo col cellulare. Alla ricerca della bellezzasulle colline di Serpiolle

La Società di Mutuo Soccorso di Serpiolle, in collaborazione con il Quartiere 5, organizza un concorso fotografico con smartphone, gratuito e aperto a tutti, sul tema “Serpiolle e Quartiere 5; alla ricerca della bellezza”. Ogni autore può partecipare con non più di tre opere con un titolo; le foto non devono essere state presentate precedentemente ad altri concorsi e verranno escluse le opere non corrispondenti al tema del concorso. Le foto dovranno essere inviate tramite smartphone entro e non oltre le ore 24 di domenica 1 ottobre all’indirizzo mail [email protected] o in alternativa a Marco Betti al numero 338 5246322 indicando il nome e il cognome. Le foto si intendono ammesse al concorso solo dopo conferma di ricezione da parte dell’organizzazione.