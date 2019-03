Firenze, minaccia di gettarsi dalla Loggia dei Lanzi, panico in piazza della Signoria

Firenze, 1 marzo 2019 - Panico in piazza della Signoria. Un uomo è salito sul tetto della loggia dei Lanzi e lì si è asserragliato, minacciando di gettarsi nel vuoto. Molti i turisti che hanno assistito alla scena e che hanno quindi chiamato i vigili del fuoco. La piazza è stata in parte transennata. Le squadre del comando fiorentino hanno posizionato un materasso per attutire l'eventuale caduta e salvare l'uomo se avesse tentato il folle gesto. E' iniziata quindi una lunga trattativa. Dopo circa cinquanta minuti la persona è scesa. Con i vigili del fuoco sono intervenuti anche i vigili urbani e i carabinieri.

