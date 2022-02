(New Press Photo)

Firenze dice no alla guerra in Ucraina, la manifestazione sul Ponte Santa Trinita / FOTO

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)

Manifestazione per la pace in Ucraina sul Ponte Santa Trinita a Firenze (Foto Cabras/ New Press Photo)