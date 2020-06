Fiorentina, la manifestazione dei tifosi: "Vogliamo un nuovo stadio" / FOTO

Manifestazione con ruspe e gru per sostenere la battaglia di Rocco Commisso per un nuovo stadio: i tifosi viola, circa un migliaio, hanno scelto l'ironia facendo arrivare questi mezzi pesanti nel piazzale Maratona davanti allo stadio Franchi e al Centro sportivo 'Davide Astorì. Chiaro l'intento: manifestare la loro idea su un argomento che sta tenendo banco da anni a Firenze, senza per adesso aver trovato soluzioni. Prima di arrivare in zona stadio i sostenitori viola si sono radunati a Ponte a Greve nel tardo pomeriggio e poi con auto e motorini hanno formato un corteo che si è snodato lungo le strade principali di Firenze, a suon di clacson e sventolando bandiere e sciarpe viola.