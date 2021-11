9/9

Base spaziale Anni Ottanta

All'interno del grande mondo Lego c'è una "corrente" appassionata delle vecchie costruzioni, quelle degli Anni Ottanta. Nel tempo i mattoncini e le strutture sono diventate sempre più complesse, ma il fascino dei vecchi set dello spazio, quelli appunto usciti quarant'anni fa, restano per molti indimenticabili. E una delle grandi costruzioni di Bricks in Florence è stata la base spaziale costruita interamente con pezzi vintage. Un vero cult per chi oggi non è più ragazzino ma ha giocato nella sua infanzia.