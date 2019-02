Auto in bilico sullo strapiombo, miracolato dopo l'incidente / FOTO

Paura in provincia di Firenze nella serata di sabato: un uomo è uscito di strada nel territorio comunale di Vaglia, in Mugello, in provincia di Firenze. La sua auto, frenata dalla vegetazione, si è fermata vicino a uno strapiombo di sette metri. I vigili del fuoco del comando di Firenze, intervenuti prontamente dopo l'allarme, hanno ancorato l'auto e successivamente hanno liberato l'automobilista affidandolo alle cure del 118. L'uomo è rimasto ferito. L'incidente è accaduto sulla strada provinciale 103.

