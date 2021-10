Incendio di Peretola: a fuoco strutture dell'alta tensione / FOTO

Firenze, incendio nella serata di domenica 10 ottobre. Il rogo ha interessato strutture dell'alta tensione non lontano dal cimitero di Peretola. E' scattato l'intervento dei vigili del fuoco. Il rogo ha provocato anche un black out di pochi secondi in alcuni quartieri della zona nord est di Firenze.