1/5

Central Park

Iniziando il tour delle grandi discoteche decadute dal capoluogo toscano non possiamo non fare un salto alle Cascine per vedere com'è adesso il “Central Park”. Per anni insieme alle altre grandi a formare la punta di diamante della nightlife fiorentina, il Central oramai non esiste più. I suoi 6 bar, le sue 4 piste da ballo, il ristorante e la pizzeria, un tempo punti di riferimento di un pubblico davvero eterogeneo, oggi sono stati riconvertiti in un grande spazio misto con bar, ristoranti, parchi giochi per bambini ed altre attività che sicuramente mantengono vivo il luogo, ma che sono ormai ben lontani dall'atmosfera sfavillante degli anni passati. Il bello del “ Central” era proprio la sua anima eterogenea: non c'era la pretesa di rappresentare qualcosa di esclusivo, qualcosa per pochi ma buoni, il “Central” era un dancefloor di intrattenimento puro che raccoglieva di tutto e metteva tutti in pista insieme a passare la serata.