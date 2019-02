Corridoio Vasariano riaperto a tutti: ecco che aspetto avrà / FOTO

A Firenze riapre il Corridoio Vasariano: avverrà nel 2021. C'è quindi ancora un po' da aspettare ma l'attesa vale. Sì perché il Corridoio diventerà una vera e propria finestra su Firenze, un percorso panoramico unico che accoglierà circa 500mila visitatori all'anno. Molti quadri, molti ritratti che popolavano il vecchio Corridoio saranno tolti. Ne verranno aggiunti altri. Verranno "aperte" tutte le 73 finestre del percorso, per godere di un panorama unico. I prezzi: in bassa stagione il biglietto costerà 20 euro, in alta 45. Le scolaresche entreranno gratis.

Ultimo aggiornamento il 18 febbraio 2019 alle 14:38