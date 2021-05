Carlo Conti si è vaccinato a Firenze, al Mandela Forum / LE FOTO

Anche Carlo Conti si è vaccinato contro il covid. In coda al Mandela Forum nel pomeriggio di giovedì 27 maggio c'era anche il presentatore, che lo scorso anno tra l'altro risultò positivo al covid e trascorse alcuni giorni in ospedale. "Oggi è stato vaccinato anche Carlo Conti - dice il presidente del consiglio regionale Mazzeo - che voglio ringraziare per il suo esempio. Ci sono ancora molte persone che diffidano del vaccino, ma farlo è fondamentale per raggiungere l'immunità di gregge e sconfiggere il Covid. Forza Toscana!".