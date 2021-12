Firenze, Babbo Natale scende dalla facciata di Palazzo Vecchio / FOTO

Grande festa nella giornata di domenica 12 dicembre di fronte a Palazzo Vecchio. Dalla facciata dell'edificio è sceso Babbo Natale, per un appuntamento in collaborazione con Confcommercio e Edilizia Acrobatica. Un momento speciale per grandi e piccini che introduce alle feste natalizie. Con tutte le precauzioni anti covid, Babbo Natale dopo essere sceso dalla sommità del palazzo ha salutato i piccoli e si è sottoposto alle foto di rito.