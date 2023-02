Fossi e il candidato un annuncio a metà E scoppia la polemica

"Nella mia città, noi abbiamo scelto il candidato. E quindi, una volta finito il congresso, ufficializzeremo la candidatura, una bella candidatura, una bella proposta politica, anche innovativa". Lo dichiara l’ex sindaco di Campi ora deputato dem Emiliano Fossi nel confronto televisivo fra i candidati alla segreteria regionale Pd, andato in onda su Rtv 38. Il nome, che non viene rivelato in tv, è con tutta probabilità quello di Leonardo Fabbri, attuale direttore generale del TeatroDante Carlo Monni e presidente del cda della società partecipata Idest srl di Campi. Fabbri, già capogruppo Ds in consiglio comunale negli anni 1996-2004, ed ex assessore nella giunta Alunni (2004-2008), sembra aver avuto la meglio sugli altri due pretendenti alla poltrona di sindaco, il segretario comunale dem Lorenzo Galletti e l’ex assessora al commercio Ester Artese. L’annuncio in tv di Fossi ha lasciato l’amaro in bocca a Movimento 5 Stelle, Rifondazione, Sinistra Italiana, Campi a Sinistra, Fare Città e lista civica Sì parco no aeroporto, visto che, è la protesta, i dirigenti del Pd locale "avevano dato la disponibilità a costruire una coalizione vasta all’insegna della discontinuità politico-amministrativa" e la disponibilità a trovare insieme un candidato.