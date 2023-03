Fosco Masini, auguri a un ’ragazzino’ di novant’anni

I novant’anni di un ‘ragazzino’. Oltre cento persone hanno voluto festeggiare, nei locali del Gruppo Gualdo sulla Panoramica per Morello, l’importante compleanno di Fosco Masini (foto), anima del gruppo sia per quanto riguarda la parte sportiva che per le iniziative legate all’arte e notissimo a Sesto per il suo percorso sportivo e umano: non a caso fra i presenti ai festeggiamenti c’era un foltissimo gruppo di ‘ragazzi’, oggi cinquantenni o sessantenni, che Fosco ha formato nel tempo, a partire dagli anni ’60. La festa si è snodata attraverso la proiezione di una serie di fotografie (tra l’altro una del 1947 con Masini nelle vesti di boy scout) e filmati, in particolare quello dedicato al Cervino perché Fosco Masini fu uno degli alpinisti che fecero parte della spedizione commemorativa del 1965 a cento anni dalla prima scalata.