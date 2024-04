"Forzata una cabina elettrica all’ex Gkn"

"Forzata la cabina elettrica della ex Gkn. Nessun altro danno o furto, ma chi ha agito, sapeva dove mettere le mani e aveva come unico scopo quello di togliere la corrente": a esprimersi così è la Rsu che parla di "un attacco inquietante, quello subito nella notte fra lunedì e martedì quando ignoti – raccontano - hanno forzato l’entrata della fabbrica, raggiungendo la cabina elettrica, hanno ‘sbarbato’ la porta e tolto l’elettricità a tutto lo stabilimento". Da qui, ma non solo, la decisione di organizzare un corteo per sabato 6 aprile che partirà alle 19.30 dalla ex Gkn, a conclusione del programma pomeridiano del festival di letteratura ‘Working class’, per raggiungere piazza Matteucci nel centro di Campi. La Rsu poi ripercorre quanto successo nelle ultime settimane, a partire dal 21 marzo "quando la proprietà si è presentata presso lo stabilimento cercando di inserire dei vigilantes al posto degli operai regolarmente a disposizione e senza stipendio. Per poi comunicare di volere fare entrare un elettricista per lo svolgimento delle attività comandate dall’azienda. Da mesi, infatti, la proprietà lamenta di non riuscire a staccare le utenze, che determinerebbe un colpo durissimo alla fabbrica e alle funzioni basilari dello stabilimento". P.F.N.