Forza la porta di un ristorante, ma l’allarme lo mette in fuga. Bottino: 20 euro

Firenze, 21 ottobre 2023 – Forza la porta di un ristorante, ruba 20 euro dalla cassa ma viene messo in fuga dall'allarme. Il presunto ladro è stato rintracciato dalla polizia, grazie alle telecamere di sorveglianza. Un 35enne, marocchino, è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di una tronchese.

Il colpo è stato messo a segno stamattina intorno alle 5, in un ristorante in via dei Servi, nel centro storico di Firenze. L'uomo, dopo aver forzato la porta d'ingresso avrebbe preso 20 euro dal cassettino portamonete del registratore di cassa. Probabilmente il malvivente è stato messo in fuga dall'allarme e dal sistema nebbiogeno di videosorveglianza. Sul posto è intervenuta la polizia. Al vaglio degli agenti sono passate le immagini registrate dalle telecamere. Poi sono scattate le ricerche, in zona.

I poliziotti hanno fermato in via degli Alfani un uomo molto somigliante alla persona immortalata nei video. Il 35enne è stato perquisito: in tasca aveva una tronchese, un paio di jeans ancora con la placca antitaccheggio e un telefonino risultato, a seguito di accertamenti, rubato la notte precedente da un bar in via Alamanni. Anche per entrare in questo locale sarebbe stata forzata una porta a vetri.