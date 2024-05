Forza Italia e Lega fuori dalle amministrative di Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli (Firenze), 11 maggio 2024 - La lista Forza Italia-Lega che era stata annunciata per le amministrative di Bagno a Ripoli non ci sarà. A iter per la presentazione dei candidati ormai chiuso, manca la seconda lista che avrebbe dovuto sostenere ufficialmente coi suoi candidati Michele Barbarossa, candidato sindaco per il centro destra. "Mancanza di un documento tecnico - amministrativo" è la motivazione per la mancata presentazione.

“Sono fortemente dispiaciuto di quanto accaduto ai colleghi della Lega e di Forza Italia - dice Michele Barbarossa, che è coordinatore comunale di Fratelli d'Italia -. Quanto accaduto dimostra come la complessità delle norme che regolano la presentazione delle liste e dei candidati in occasione delle elezioni amministrative, regionali e politiche siano molte volte un ostacolo all'espressione del voto popolare e che meriterebbe una revisione".

Ringrazia comunque "gli alleati della lista Lega e Forza Italia per la forza profusa e confermo che proseguiremo con il programma amministrativo condiviso e che lavoreremo per tutte le forze politiche che mi hanno dimostrato fino ad oggi fiducia ed appoggio”.

“Il centrodestra, comunque sostiene compattamente il candidato Barbarossa attraverso la lista di Fratelli d'Italia che rappresenta tutta la coalizione. Non faremo mancare il nostro sostegno per provare a cambiare Bagno a Ripoli in meglio” dichiarano i segretari provinciali del cdx Claudio Gemelli (FdI), Federico Bussolin (Lega), Paolo Giovannini (Forza Italia).