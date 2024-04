Forza Italia: A1 gratis per i fiorentini: "Basta multifici e via la Tari agli anziani"

Il tratto di autostrada A1 tra i caselli sud e nord (e viceversa) di Firenze gratuiti per gli automobilisti fiorentini. E poi un parco dello sport alle Cascine, lo stop alla tramvia al Campo di Marte, la videosorveglianza da raddoppiare, nuove staffe di penetrazione nella Ztl e i crocifissi in classe.

Forza Italia ha un bel po’ di idee per la Firenze del futuro e le verga nero su bianco su manifestini che graficamente ricordano molto la comunicazione di berlusconiana. Ieri la presentazione ufficiale, dieci punti e una settantina (anzi 73) di proposte. Gli azzurri fiorentini – con i candidati al Consiglio comunale e ai Quartieri, insieme al coordinatore regionale, Marco Stella, alla coordinatrice comunale, Mariagrazia Internò e al capogruppo uscente a Palazzo Vecchio, Mario Razzanelli, hanno suonato la carica tutti insieme.

"C’è grande voglia di cambiamento - ha esordito Stella - nel nostro partito c’è un entusiasmo che non si registrava da tempo. Abbiamo già tre quarti delle liste completate e la settimana prossima presentiamo altri tre nomi. A febbraio avevamo lanciato l’iniziativa delle ‘50 idee per Firenze’ raggruppate per aree tematiche: sicurezza, infrastrutture, mobilità, ambulanti, commercio, valori, turismo, sport, disabilità, animali. Insieme al coordinamento fiorentino del partito e ai nostri candidati, abbiamo avviato una campagna di ascolto dei cittadini, e dal territorio sono emerse oltre 100 proposte: ne abbiamo selezionate 73, che offriremo come contributo per il programma del nostro candidato sindaco e della nostra coalizione. Vediamo alcuni punti.

Sul tema della sicurezza, Forza Italia chiede "vigili di quartiere e carabinieri in congedo nei parchi pubblici e lo stop alle occupazioni abusive". "Sulle infrastrutture si chiede "l’apertura della corsia preferenziale ai motorini". Capitolo mobilità ("Stop al multificio e no alle zone 30 km/h", ed "eliminare la Ztl estiva la sera", ma anche una netta "opposizione allo scudo verde").

E poi, in rapida sequenza: disabilità ("Via le barriere"), Valori ("Abolizione della Tari per gli anziani soli a reddito basso"), commercio ("incentivi agli artigiani"), ambulanti ("rinnovo immediato delle concessioni"), turismo ("Abolizione delle norma Nardella contro le locazioni turistiche nel centro storico"), animali ("Campagne di sensibilizzazione per il benessere degli animali").

Fronte Schmidt: oggi il candidato sindaco del centrodestra incontrerà i leader locali di FdI, Forza Italia e Lega per mettere a punto le proposte da lanciare al debutto ufficiale di martedì al teatro Cartiere Carrara.

Emanuele Baldi