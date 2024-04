Forza Italia, a volte ritornano: c’è Jacopo Bianchi

Forza Italia si prepara alle elezioni comunali di giugno con un investimento politico considerevole. Dopo la discesa ufficiale in campo di Eike Schmidt, gli azzurri svelano nuove candidature per il Salone de’ Dugento e ribadiscono l’obiettivo di affermarsi come prima forza del centrodestra cittadino. La lista degli aspiranti consiglieri comunali è praticamente al completo, anzi, afferma il coordinatore regionale di Fi, "siamo in over booking. In tanti vogliono impegnarsi e ad alcuni abbiamo dovuto dire che siamo ormai al completo". Gli ultimi tre acquisti degli azzurri sono l’ex presidente del Partito dei Motorini, ed ex consigliere di quartiere e poi in Palazzo Vecchio, Jacopo Bianchi, l’imprenditore Franco Baccani e l’attivista iraniana Nilufar Amir Djafari. A Firenze, ieri, anche la vice segretaria del partito Deborah Bergamini: "Sette capoluoghi di provincia su dieci, in Toscana, sono governati dal centrodestra, ora - ha assicurato - puntiamo su Firenze, Prato e Livorno. So che ce la possiamo fare".